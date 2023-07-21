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Еліти в Москві виявляють тривогу через майбутнє РФ після бунта Пригожина, - глава ЦРУ

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Вашингтон, П'ятниця 21 липня 2023 08:02
Еліти в Москві виявляють тривогу через майбутнє РФ після бунта Пригожина, - глава ЦРУ Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські еліти виявляють тривогу з приводу майбутнього РФ і подальших рішень президента Володимира Путіна, особливо після нетривалого заколоту ПВК "Вагнера", який застав Кремль зненацька.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Це (зміни в суспільстві – ред.) воскресило деякі глибші питання: про судження Путіна, про його відносність відстороненості від подій і навіть про його нерішучість", - заявив Бернс.

За його словами, цілий день заколот, очолюваний Євгеном Пригожиним, був спрямований в основному проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу і високопоставленого російського генерала Валерія Герасимова.

Але той факт, що сили Вагнера змогли безперешкодно перетнути значну частину Росії, став для Путіна великим ударом, як і відкрите обговорення корумпованості російської еліти.

"Я думаю, що багато в чому це виявило деякі істотні недоліки системи, яку побудував Путін. Навіть якщо не брати до уваги заколоту, вторгнення РФ в Україну показало багато слабкостей режиму", - додав він.

Глава ЦРУ також зазначив, що Путін також, ймовірно, знайде спосіб помститися Пригожину і зрештою усунути його.

"Якби я був Пригожиним, я не звільнив би свого дегустатора", - підсумував Бернс.

Бунт ПВК "Вагнера" у Росії

У червні лідер ПВК "Вагнера" звинуватив військових Міноборони РФ у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців та оголосив про "марш справедливості". Його найманці зайшли до Ростова і вирушили штурмувати Москву, проте зупинилися не дійшовши 200 км до столиці.

Переворот закінчився після переговорів Пригожина з Лукашенком. Було вирішено відправити Пригожин та частину його найманців до Білорусі.

Нині в Білорусі перебуває вже понад 2 тисячі вояків ПВК "Вагнера".

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