Еліна Світоліна сказала, коли потисне руку російським тенісисткам (відео)

Перед початком поєдинку українська тенісистка відмовилася від церемонії спільного фотографування. Обидві спортсменки позували перед камерами окремо.

Еліна Світоліна перед початком матчу 1/8 фіналу Australian Open-2025 (скриншот)

Після матчу Еліна також не подала руку "нейтральній" суперниці.

І хоч більшість українських спортсменів перестали "ручкатися" з росіянами після повномасштабного вторгнення на різних змаганнях, однак це рішення чомусь досі викликає питання у іноземних журналістів.

Цього разу представники ЗМІ запитали Еліну, "чи бачить вона момент, коли зможе потиснути руку російській суперниці".

"Чесно кажучи, з огляду на ті почуття й асоціації, які в мене є з цією країною, я не можу уявити, що це коли-небудь станеться! Це дуже жахливе почуття, якого я нікому не побажаю відчувати коли-небудь... Прокидатися і дізнаватися новини про те, що ваші друзі загинули на фронті, вбиті російськими солдатами... Це щось неймовірно важке для мого серця", - відповіла українка.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/wta)

Зазначимо, що матч проти Кудерметової став для Еліни дев'ятим проти представниці РФ з моменту початку повномасштабного вторгнення. Наша спортсменка здобула перемогу в усіх без виключення поєдинках.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/wta)

Додамо, що на камері після перемоги Світоліна написала "Український дух".

Скриншоти

У післяматчевому бліц-інтерв'ю на корті вона зазначила, що мала на увазі "бойовий дух", який "повністю відображає український характер".

"Я намагаюся показати його світу і представити свою країну", - сказала вона.

"Зараз для України особливо складний час. Війна триває вже майже три роки, і кожен українець щодня носить на своїх плечах цей важкий тягар. Для мене важливо знаходити сили перемагати матчі і приносити хоч трохи радості, хоч невелику перемогу нашим людям. Я відчуваю відповідальність за це. Битися - це, як мінімум, те, що я можу зробити для своєї країни", - сказала Еліна.