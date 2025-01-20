Світоліна розбила "нейтральну" Кудерметову і вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025, не лишивши шансів у матчі 1/8 фіналу "нейтральній" Вероніці Кудерметовій. Українка здобула перемогу в двох сетах (6:4, 6:1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Зазначимо, що у першому сеті Еліна відігралася з рахунку 1:4, вигравши п'ять поспіль геймів.

Після цього у другій партії українка розгромила суперницю з результатом 6:1.

Таким чином Світоліна втретє вийшла до 1/4 фіналу австралійського "мейджора" (попередні два були у 2018 і 2019 роках). Загалом українка проведе 12-й чвертьфінал на рівні Grand Slam.

У флеш-інтерв'ю на корті наша тенісистка відзначила, що переломити хід зустрічі з Кудерметовою їй допоміг "бойовий дух, який відображає український характер".

Згодом на прес-конференції вона зазначила, що в іграх проти російських тенісисток має "додаткову мотивацію".

"Не роблю нічого інакше, коли граю проти росіянок. Просто відчуваю, що мій дух - інший, вкладаю туди всю енергію. Якщо я не переможу, то майже помру на корті. Ті асоціації, які я маю з цією країною, дуже важкі та болючі для мого серця. Тому, звісно, що я маю додаткову мотивацію", - цитує слова Світоліної журналіст Жозе Моргадо у своєму X.

Вона також нагадала світовим ЗМІ, що "зараз для України особливо складний час".

"Війна триває вже майже три роки, і кожен українець щодня носить на своїх плечах цей важкий тягар. Для мене важливо знаходити сили перемагати матчі і приносити хоч трохи радості, хоч невелику перемогу нашим людям. Я відчуваю відповідальність за це... Мені здається, що іноді люди забувають, що війна все ще триває, що ми все ще потребуємо допомоги. Для мене дуже важливо показати стійкість, показати, що я готова боротися, незважаючи ні на що, і представляти цей дух", - сказала вона.

Висловилася Еліна і про нового президента США Дональда Трампа, від якого багато в чому залежить подальший розвиток подій на фронті.

"Мені здається, йому потрібно дати час показати себе. Це складна ситуація. Зараз багато розмов про те, як усе буде, чи зможе він закінчити війну за кілька днів чи ні. Ми можемо обговорювати це годинами, але насправді ніхто не знає, що станеться. Ми просто терпляче чекаємо цього моменту", - сказала спортсменка.

Зазначимо, що матч проти Кудерметової став для Еліни дев'ятим проти представниці РФ з моменту початку повномасштабного вторгнення. І українка здобула перемогу в усіх матчах!

Еліна Світоліна (фото: x.com/AustralianOpen)

У чвертьфіналі Australian Open Світоліна зіграє проти американки Медісон Кіз, яка перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну. Це буде третій чвертьфінал у кар'єрі українки на рівні Australian Open.