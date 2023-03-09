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Електропостачання Запорізької АЕС відновили після удару росіян

Фото: електропостачання Запорізької АЕС відновили після удару росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 березня, вдень спеціалісти відновили електропостачання Запорізької АЕС. Воно було перервано через ракетні удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.

"Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об'єднаної енергосистеми України", - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре завдали масованого удару по території України.

Пізніше з'ясувалося, що через ворожий удар було повністю знеструмлено ЗАЕС. Це могло призвести до радіаційної катастрофи.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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