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Электроснабжение Запорожской АЭС возобновили после удара россиян

Фото: электроснабжение Запорожской АЭС возобновили после удара россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 марта, днем специалисты восстановили электроснабжение Запорожской АЭС. Оно было прервано из-за ракетных ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.

"Специалисты "Укрэнерго" возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины", - сказано в сообщении компании.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по территории Украины.

Позже выяснилось, что из-за вражеского удара была полностью обесточена ЗАЭС. Это могло привести к радиационной катастрофе.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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