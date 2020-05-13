Электронные трудовые придадут другой импульс развитию экономики, - Устенко 

Кабинету министров Украины следует как можно скорее внести в парламент законопроект о введении электронных трудовых книжек, которые позволит придать украинской экономике мощный стимул в процессе рестарта и последующего развития. Об этом заявил в комментариях журналистам советник президента, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, комментируя обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю Союза украинских предпринимателей, передает РБК-Украина.

"С одной стороны, законопроект об электронном учете труда следует рассматривать с точки зрения государственного курса на диджитализацию. С другой стороны, это станет дополнительным стимулом для развития всей экономики, особенно в условиях пандемии коронавируса. Когда логика страны сводится к минимизации прямого общения между людьми, переход на электронный документооборот является правильным и рациональным. Если даже бы и не было пандемии, это все равно стоило бы делать. Но сейчас это надо делать более активно", - считает эксперт.

Устенко также отмечает, что от принятия закона выиграет как бизнес, так и государство.

"Это позволит работодателям экономить часть затрат на учет кадров, даст возможность оперативнее решать вопросы управленческого учета труда, упростит систему отчетности. Если ты все переводишь в электронный документооборот, то будет легче и собрать первичные данные. Более того, у государства появляется возможность проверки данных о том, что происходит в живой экономике. При этом, проверять оперативно, особенно то, что касается уровня теневого сегмента, как быстро он меняется. То-есть речь идет не только об электронных трудовых, речь идет об электронном учете труда, который придаст совершенно другой ракурс и импульс развитию экономики", - резюмировал аналитик.

Напомним, проект Закона №2686 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" разработан Пенсионным фондом. В Верховной раде документ был зарегистрирован 27 декабря 2019 года и утвержден профильными комитетами. Однако, до первого чтения проект не дошел. 4 марта 2020 года он был отозван в связи со сменой состава правительства.

Ранее Союз украинских предпринимателей обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса в ходе ближайшего заседания Кабинета министров, после чего безотлагательно внести законопроект на рассмотрение парламента.