Електронні трудові додадуть інший імпульс розвитку економіки, - Устенко

Кабінетові міністрів України слід якомога швидше внести в парламент законопроект про введення електронних книжок, які дозволить надати українській економіці потужний стимул у процесі рестарту і подальшого розвитку. Про це заявив у коментарях журналістам радник президента, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, коментуючи звернення до прем'єр-міністра Денису Шмигалю Спілки українських підприємців, передає РБК-Україна.

"З одного боку, законопроект про електронний облік праці слід розглядати з точки зору державного курсу на діджиталізацію. З іншого боку, це стане додатковим стимулом для розвитку всієї економіки, особливо в умовах пандемії коронавірусу. Коли логіка країни зводиться до мінімізації безпосереднього спілкування між людьми, перехід на електронний документообіг є правильним і раціональним. Якщо навіть би й не було пандемії, це все одно варто було б робити. Але зараз це треба робити більш активно", - вважає експерт.

Устенко також зазначає, що від прийняття закону виграє як бізнес, так і держава.

"Це дозволить роботодавцям економити частину витрат на облік кадрів, дасть можливість оперативніше вирішувати питання управлінського обліку праці, спростить систему звітності. Якщо ти все переводиш в електронний документообіг, то буде легше і зібрати первинні дані. Більш того, у держави з'являється можливість перевірки даних про те, що відбувається в живій економіці. При цьому, перевіряти оперативно, особливо те, що стосується рівня тіньового сегмента, як швидко він змінюється. Тобто мова йде не тільки про електронні трудові, мова йде про електронний облік праці, який додасть абсолютно інший ракурс і імпульс розвитку економіки", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, проект Закону №2686 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" розроблено Пенсійним фондом. У Верховній раді документ був зареєстрований 27 грудня 2019 року і затверджений профільними комітетами. Однак, до першого читання проект не дійшов. 4 березня 2020 року він був відкликаний у зв'язку зі зміною складу уряду.

Раніше Спілка українських підприємців звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням повернутися до розгляду питання в ході найближчого засідання Кабінету міністрів, після чого невідкладно внести законопроект на розгляд парламенту.