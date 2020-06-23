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Електронні кабінети і зміщені терміни: особливості вступної кампанії-2020

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 09:42
Електронні кабінети і зміщені терміни: особливості вступної кампанії-2020
Фото: Любомира Мандзій (прес-служба МОН)

Навчальний рік для першого курсу почнеться з 15-17 вересня

Вступ-2020 буде відрізнятися від торішнього тільки можливістю подати електронну заяву у свій кабінет з 1 серпня. Також зміщені терміни вступної кампанії.

Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Мандзій уточнила, що закон про звільнення від обов'язкової державної підсумкової атестації не скасовує проведення ЗНО для тих випускників, які повинні поступати в університет.

"Іншого шляху вступу немає. Ми зобов'язані забезпечити", - заявила вона.

Також міністр розповіла, що терміни вступної кампанії вже зміщені. Вона розпочнеться з 1 серпня з реєстрації в електронних кабінетах.

З 13 до 22 серпня триватиме прийом заяв, до 16 серпня - для тих, хто здає вступні іспити замість ЗНО.

Подача документів для зарахування на бюджет закінчиться 31 серпня о 6:00.

Зарахування вступників на бюджет - до 5 вересня.

А навчальний рік для першого курсу почнеться з 15-17 вересня.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, а додаткова сесія запланована з 23 липня по 11 серпня.

Зазначимо, Кабмін може змінити умови проведення ЗНО в окремих регіонах.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України вступна кампанія
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