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Электронное правосудие в Украине хотят внедрять поэтапно

Автор: РБК-Украина

В Украине планируют поэтапно внедрять электронное правосудие. Верховная рада одобрила за основу законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Изначально планировалось, что система начнет работать сразу в комплексе со всеми модулями, и процессы будут происходить централизованно.

"До настоящего времени ЕСИТС так и не заработала, несмотря на попытки ее ввести в начале 2019 года. Препятствием стал ряд факторов, одним из ключевых из которых была неготовность всего объема модулей (подсистем) ЕСИТС к полноценному, стабильного функционированию", - указано в пояснительной записке.

Однако этот закон определяет, что запуск ЕСИТС будет поэтапным. Например, распределение дел автоматизированной системой документооборота суда останется на местах, то есть будет осуществляться в каждом суде обособленно.

Стоит подчеркнуть, что документ предлагает изъять из процессуальных кодексов нормы о необходимости сканировать и переводить все документы в электронный вид и соответственно, о возможности сторон и суда работать с судебным делом в электронной форме.

Напомним, Совет по вопросам судебной реформы предлагал внедрить в Украине систему электронного правосудия еще в 2015 году.

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