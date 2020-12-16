Електронне правосуддя в Україні хочуть впроваджувати поетапно

В Україні планують поетапно впроваджувати електронне правосуддя. Верховна рада схвалила за основу законопроект №3985 про поетапний запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЕСІТС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Спочатку планувалося, що система почне працювати відразу в комплексі з усіма модулями, і процеси будуть відбуватися централізовано.

"До теперішнього часу ЕСІТС так і не запрацювала, попри спроби її ввести на початку 2019 року. На заваді став ряд факторів, одним з ключових з яких була неготовність всього обсягу модулів (підсистем) ЕСІТС до повноцінного, стабільного функціонування", - зазначено в пояснювальній записці.

Однак цей закон визначає, що запуск ЕСІТС буде поетапним. Наприклад, розподіл справ автоматизованою системою документообігу суду залишиться на місцях, тобто буде здійснюватися у кожному суді відокремлено.

Варто підкреслити, що документ пропонує вилучити з процесуальних кодексів норми про необхідність сканувати і переводити всі документи в електронний вигляд і відповідно, про можливість сторін і суду працювати з судовою справою в електронній формі.

Нагадаємо, Рада з питань судової реформи пропонувала запровадити в Україні систему електронного правосуддя ще в 2015 році.