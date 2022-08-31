ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Електронне пенсійне й посвідка на проживання: "Дія" отримала велике оновлення

Новость на русском →
Середа 31 серпня 2022 16:26
Електронне пенсійне й посвідка на проживання: "Дія" отримала велике оновлення Фото: "Дія" отримала велике оновлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Дія" отримала нове велике оновлення. Користувачам стали доступні чотири нових сервіси: пенсійне посвідчення, посвідка на проживання, документи англійською, а також послуга шеринг авто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Англомовні версії документів

Користувачам стали доступні англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто.

"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову", - додає пресслужба.

Пенсійне посвідчення

Пенсійні посвідчення доступні двох видів - за віком, а також спеціальні. Відображатимуться ті посвідчення, які були видані після 2014 року. Пенсійне за віком завантажиться автоматично, а спеціальне - необхідно завантажувати самостійно.

Посвідка на тимчасове або постійне проживання

Відтепер можна відмовитись від фізичної карти й завантажити посвідки в "Дію".

"Також необхідно мати ідентифікаційний номер для того, щоб вони підтягнулися", - пише пресслужба.

Шеринг авто

До "Дії" повернули послугу шерингу авто, яка була тимчасово призупинена через початок війни.

Сплата штрафів від патрульної поліції

разом з шерингом, до "Дії" також повернули й сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом очікується відновлення функції сплати штрафів за фото та відеофіксацією.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно до "Дії" додали можливість слухати радіо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минцифра Дія
NEWS
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок