Электронный рецепт на лекарства. Как получить без телефона: разъяснение
В Украине рецептурные лекарства продаются по электронному рецепту. Но е-рецепт пациент может получить его даже при отсутствии телефона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
Как говорится в разъяснении ведомства, когда врач выписывает е-рецепт на "Доступні ліки" и по просьбе пациента может распечатать его в виде информационной памятки.
Эта информационная памятка содержит, в частности:
- номер рецепта;
- код подтверждения;
- информацию о выписанном лекарстве;
- информацию о способе применения.
Так, с распечатанной памяткой пациент отправляется в любую аптеку, которая участвует в программе и получает "Доступні ліки".
Кроме того, если в медучреждении нет света или врач не имеет доступа к электронной системе здравоохранения из-за перебоев с интернетом, то он выпишет бумажный рецепт. В НСЗУ отмечают, что он так же действителен, как и электронный.
Напомним, в Украине с апреля рецептурные лекарства можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Добавим, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить электронный больничный, находясь за границей.
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