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Электронный рецепт на лекарства. Как получить без телефона: разъяснение

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Киев, Суббота 06 мая 2023 14:25
Электронный рецепт на лекарства. Как получить без телефона: разъяснение Фото: в НСЗУ объяснили, как получить е-рецепт на лекарства без телефона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине рецептурные лекарства продаются по электронному рецепту. Но е-рецепт пациент может получить его даже при отсутствии телефона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Как говорится в разъяснении ведомства, когда врач выписывает е-рецепт на "Доступні ліки" и по просьбе пациента может распечатать его в виде информационной памятки.

Эта информационная памятка содержит, в частности:

  • номер рецепта;
  • код подтверждения;
  • информацию о выписанном лекарстве;
  • информацию о способе применения.

Так, с распечатанной памяткой пациент отправляется в любую аптеку, которая участвует в программе и получает "Доступні ліки".

Кроме того, если в медучреждении нет света или врач не имеет доступа к электронной системе здравоохранения из-за перебоев с интернетом, то он выпишет бумажный рецепт. В НСЗУ отмечают, что он так же действителен, как и электронный.

Напомним, в Украине с апреля рецептурные лекарства можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Добавим, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить электронный больничный, находясь за границей.

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