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Електронний кабінет пацієнта: що робити, коли в системі з'явились неіснуючі записи

Фото: недостовірні записи в електронному кабінеті пацієнта (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

У разі виявлення недостовірних записів до лікаря у електронному кабінеті пацієнта, йому слід уточнити ймовірні похибки в особистого лікаря та звернутись за необхідності на гарячу лінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

У НСЗУ пояснюють, що іноді трапляються ситуації, коли пацієнти - користувачі якоїсь із медичних  інформаційних систем - виявляють у своєму особистому кабінеті візити до лікаря, яких насправді не було.

В такому випадку варто, при наявності можливості, з'ясувати у лікаря який вніс таку інформацію до електронної медичної картки, чому так сталось. Можливо, сталася помилка.

"У такому разі важливо ввічливо вказати на помилку та попросити видалити інформацію про недостовірний візит", - зазначають в НСЗУ.

Якщо сконтактувати з лікарем неможливо, варто звернутись безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому зафіксовано візит.

Якщо ж пацієнт бачить регулярні недостовірні візити, внесені в одному й тому ж медичному закладі, це може бути зловживанням зі сторони лікарів. У такому разі подайте скаргу до Національної служби здоров'я за номером 16-77, або за посиланням.

"Кожна скарга перевіряється та у випадку можливого порушення НСЗУ реагує", - йдеться в повідомленні.

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