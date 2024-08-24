Электронный кабинет пациента: что делать, когда в системе появились несуществующие записи

В НСЗУ объясняют, что иногда случаются ситуации, когда пациенты - пользователи какой-либо из медицинских информационных систем - обнаруживают в своем личном кабинете визиты к врачу, которых на самом деле не было.

В таком случае следует, при наличии возможности, выяснить у врача, который внес такую информацию в электронную медицинскую карточку, почему так произошло. Возможно, произошла ошибка.

"В таком случае важно вежливо указать ошибку и попросить удалить информацию о недостоверном визите", - отмечают в НСЗУ.

Если связаться с врачом невозможно, следует обратиться непосредственно к руководству медучреждения, в котором зафиксирован визит.

Если пациент видит регулярные недостоверные визиты, внесенные в одном и том же медицинском учреждении, это может быть злоупотреблением со стороны врачей. В таком случае подайте жалобу в Национальную службу здоровья по номеру 16-77 или по ссылке.

"Каждая жалоба проверяется и в случае возможного нарушения НСЗУ реагирует", - говорится в сообщении.