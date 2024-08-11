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Безкоштовна перевірка зору в Україні: як отримати послуги офтальмолога не переплачуючи

Україна, Неділя 11 серпня 2024 11:04
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Безкоштовна перевірка зору в Україні: як отримати послуги офтальмолога не переплачуючи Фото: як перевірити в Україні зір безкоштовно (ілюстративне фото freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Українці мають право скористатись безоплатно послугами офтальмолога у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі. Для цього потрібно мати договір з відповідним пакетом та направлення від сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ в Telegram.

Зазначається, що консультація та огляд офтальмолога за е-направленням від сімейного лікаря (педіатра, терапевта - ред.) безоплатні у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та в яких працює такий лікар-спеціаліст.

Для цього спочатку потрібно скористатись дашбордом "Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги", щоб знайти найближчий до пацієнта медичний заклад, де за е-направленням його прийме офтальмолог безоплатно.

Після цього необхідно дізнатись у медичному закладі, як та коли з е-направленням можна потрапити на прийом до офтальмолога.

У НСЗУ наголошують, що таке направлення від лікаря діє один рік.

"При травмі ока необхідно звернутись до лікарні невідкладно. Для цього електронне направлення не потрібне", - зауважили в НСЗУ.

Отримання медичної допомоги в Україні

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чим небезпечний гепатит та як уберегтись від цієї хвороби.

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