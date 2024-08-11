Безкоштовна перевірка зору в Україні: як отримати послуги офтальмолога не переплачуючи

Українці мають право скористатись безоплатно послугами офтальмолога у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі. Для цього потрібно мати договір з відповідним пакетом та направлення від сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ в Telegram .

Зазначається, що консультація та огляд офтальмолога за е-направленням від сімейного лікаря (педіатра, терапевта - ред.) безоплатні у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та в яких працює такий лікар-спеціаліст.

Для цього спочатку потрібно скористатись дашбордом "Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги", щоб знайти найближчий до пацієнта медичний заклад, де за е-направленням його прийме офтальмолог безоплатно.

Після цього необхідно дізнатись у медичному закладі, як та коли з е-направленням можна потрапити на прийом до офтальмолога.

У НСЗУ наголошують, що таке направлення від лікаря діє один рік.

"При травмі ока необхідно звернутись до лікарні невідкладно. Для цього електронне направлення не потрібне", - зауважили в НСЗУ.