Безкоштовна перевірка зору в Україні: як отримати послуги офтальмолога не переплачуючи
Українці мають право скористатись безоплатно послугами офтальмолога у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі. Для цього потрібно мати договір з відповідним пакетом та направлення від сімейного лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ в Telegram.
Зазначається, що консультація та огляд офтальмолога за е-направленням від сімейного лікаря (педіатра, терапевта - ред.) безоплатні у будь-якій поліклініці чи діагностичному центрі, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та в яких працює такий лікар-спеціаліст.
Для цього спочатку потрібно скористатись дашбордом "Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги", щоб знайти найближчий до пацієнта медичний заклад, де за е-направленням його прийме офтальмолог безоплатно.
Після цього необхідно дізнатись у медичному закладі, як та коли з е-направленням можна потрапити на прийом до офтальмолога.
У НСЗУ наголошують, що таке направлення від лікаря діє один рік.
"При травмі ока необхідно звернутись до лікарні невідкладно. Для цього електронне направлення не потрібне", - зауважили в НСЗУ.
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