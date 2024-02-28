Електронні повістки – не єдиний варіант. Експерт пояснив, як може працювати е-кабінет

Як можуть оповіщувати про отримання повісток

Проектом закону №10449 пропонують встановити у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" додатковий обов’язок для громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, пояснює Антон Маринич.

"Проект не деталізує, що робити тим, хто не має технічної можливості для реєстрації. Натомість передбачається, що повістки будуть надходити в електронний кабінет. Законодавець передбачив, що громадяни, у яких відсутній такий електронний кабінет, зможуть отримати повістку особисто або поштою. Тобто має місце варіативність способів оповіщення", – пояснює фахівець.

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Також за допомогою електронного кабінету можна буде оновити свої облікові дані нарівні з відвідуванням ТЦК та СП або ЦНАПу.

Фото: В електронному кабінеті можна буде оновити свої дані без походу в ТЦК (Armyinform.ua)

"З одного боку, збільшення варіантів актуалізації своїх даних має розвантажити ТЦК, але з іншого – кожне оповіщення в електронний кабінет зобов’язує здійснити явку до ТЦК, і механізму, який би стримував ТЦК по кількості оповіщень, немає", – додає юрист.

Щодо оповіщення, то в електронному кабінеті днем вручення повістки про виклик до ТЦК вважатиметься день отримання ТЦК повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету. А коли повістку надіслали до електронного кабінету пізніше 17 години, таку повістку вважатимуть врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК повідомлення про її доставлення.

В який термін треба буде з'явитись до ТЦК

Попри детальний опис оповіщення громадян, проект передбачає, що людина має повідомити про поважні причини для неявки протягом трьох діб, зауважує Антон Маринич.

"Це термін рахується від вказаної дати прибуття у повістці. Поважними причинами для неявки можуть бути перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини. Також до поважних причин відноситься смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка)", – каже адвокат Nota Group.

Якщо ви не повідомили ТЦК про поважні причини неявки та якщо Нацполіція не може затримати його і доставити протягом 15 днів до ТЦК, тоді керівник ТЦК може сформувати "вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом".

Фото: Про поважні причини для неявки до ТЦК потрыбно повыдомити протягом трьох діб (РБК-Україна/Віталій Носач)

Таку вимогу, як і повістку, можуть надіслати у електронний кабінет.

Якщо військовозобов’язаний не виконає обов’язок, вказаний у вимозі або не з’явиться до ТЦК протягом 10 днів, в такому випадку у ТЦК (за запропонованими змінами проектом) з’являються підстави звертатись до суду, щоб застосувати такі заходи впливу:

тимчасове обмеження громадянина у праві виїзду за межі України; тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами; накладення арешту на кошти та інші цінності громадянина.

Такі заходи впливу можуть застосувати за рішенням місцевих загальних судів як адміністративних судів, яким підсудні адміністративні справи за зверненням ТЦК.

"Можу констатувати, що невиконання обов’язку з реєстрації Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, що передбачається проектом, потенційно можна розглядати як порушення правил військово обліку, за що передбачена відповідальність статтею 210 КУПаП "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень)", – додає Антон Маринич.

Зверніть увагу. Поки ідея розсилки повісток через електронний кабінет, як і обов'язок реэструвати сам кабінет, перебуває на стадії обговорень, і до проекту закону можуть внести ще багато правок. На сьогодні до законопроекту про мобілізацію загалом венсли вже 4195 правок.

Також станом на сьогодні комітет не підтримав норму про те, щоб суди обмежували права людей. Мова про блокування рахунків та обмеження через суд виїзду за кордон. Але це ще попереднє голосування, бо всі норми дискусійні.