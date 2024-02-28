Электронные повестки – не единственный вариант. Эксперт объяснил, как может работать е-кабинет

Как могут оповещать о получении повесток

Проект закона №10449 предлагает установить в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополнительную обязанность для граждан регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, объясняет Антон Маринич.

"Проект не детализирует, что делать тем, кто не имеет технической возможности для регистрации. Зато предполагается, что повестки будут поступать в электронный кабинет. Законодатель предусмотрел, что граждане, у которых отсутствует такой электронный кабинет, смогут получить повестку лично или по почте. То есть имеет место вариативность способов оповещения", – объясняет специалист.

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Также с помощью электронного кабинета можно будет обновить свои учетные данные наравне с посещением ТЦК и СП или ЦНАП.

Фото: В электронном кабинете можно будет обновить свои данные без похода в ТЦК (Armyinform.ua)

"С одной стороны, увеличение вариантов актуализации своих данных должно разгрузить ТЦК, но с другой – каждое оповещение в электронный кабинет обязывает осуществить явку в ТЦК, и механизма, сдерживающего ТЦК по количеству оповещений, нет", – добавляет юрист.

Что касается оповещения, то в электронном кабинете днем вручения повестки о вызове в ТЦК будет считаться день получения ТЦК сообщения о доставке такой повестки в электронный кабинет. А когда повестку направили в электронный кабинет позже 17 часов, такую повестку сочтут врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления, независимо от поступления в ТЦК уведомления о ее доставке.

В какой срок нужно будет явиться в ТЦК

Несмотря на детальное описание оповещения граждан, проект предусматривает, что человек должен сообщить об уважительных причинах для неявки в течение трех суток, отмечает Антон Маринич.

"Это срок считается от указанной даты прибытия в повестке. Уважаемыми причинами для неявки могут быть препятствия стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства. Также к уважительнім причинам относится смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа)", – говорит адвокат Nota Group.

Если вы не уведомили ТЦК об уважительных причинах неявки и если Нацполиция не может задержать его и доставить в течение 15 дней в ТЦК, тогда руководитель ТЦК может сформировать "требование о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом".

Фото: Об уважительных причинах для неявки в ТЦК надо сообщить в течение трех суток (РБК-Украина/Виталий Носач)

Такое требование, как и повестку, могу отправить в электронный кабинет.

Если военнообязанный не исполнит обязанность, указанную в требовании или не явится в ТЦК в течение 10 дней, в таком случае у ТЦК (по предложенным изменениям проектом) появляются основания обращаться в суд, чтобы применить следующие меры воздействия:

временное ограничение гражданина в праве выезда за пределы Украины; временное ограничение в праве управления транспортными средствами; наложение ареста на денежные средства и другие ценности гражданина.

Такие меры воздействия могут быть применены по решению местных общих судов как административных судов, которым подсудны административные дела по обращению ТЦК.

"Могу констатировать, что неисполнение обязанности по регистрации Электронного кабинета призывника, военнообязанного, предусматриваемого проектом резервиста потенциально можно рассматривать как нарушение правил военно учета, за что предусмотрена ответственность статьей 210 КУПАП "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (штраф в размере от 850 до 1700 гривен)", – добавляет Антон Маринич.

Обратите внимание. Пока идея рассылки повесток через электронный кабинет, как и обязанность реэстрировать сам кабинет, находится на стадии обсуждений, и в проект закона могут быть внесены еще многие поправки. На сегодня в законопроект о мобилизации в целом венсли уже 4195 правок.

Также по состоянию на сегодняшний день комитет не поддержал норму о том, чтобы суды ограничивали права людей. Речь о блокировании счетов и ограничениях через суд выезда за границу. Но это еще предварительное голосование, потому что все нормы дискуссионные.