Електронне ВЛК та нові умови відстрочок: Кабмін змінив правила мобілізації в Україні

Кабінет міністрів у вівторок, 6 травня, вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відтепер у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачено відображення інформації про вручення повістки на бланку. Також оновлено положення щодо кінцевого строку подання документів для отримання відстрочки від мобілізації для окремих категорій громадян.
Окрім цього уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації
Документ також конкретизує випадки, коли особи не підлягають направленню на медичний огляд для визначення придатності до служби. Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію для тих, хто не проходив медичний огляд або в кого закінчився строк дії рішення про придатність.
Крім того, оновлено процедуру формування направлення на медогляд в електронній формі через Єдиний державний реєстр. Уточнено й перелік документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, які утримують трьох і більше дітей до 18 років.
Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, тепер для батьків трьох і більше дітей, військовозобов’язаний має надати свідоцтво про народження кожної дитини із зазначенням батьків.
Один з таких документів:
Для тих, хто здійснює постійний догляд:
Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський 18 квітня підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.
Окрім того, нещодавно стало відомо, що частину студентів в Україні позбавлять відстрочки від мобілізації. Мова про учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років.
Також нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації. Він стосується, зокрема, керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків.
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