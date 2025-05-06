Электронное ВВК и новые условия отсрочек: Кабмин изменил правила мобилизации в Украине

Отныне в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрено отображение информации о вручении повестки на бланке. Также обновлено положение о конечном сроке подачи документов для получения отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан.

Кроме этого уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации

Документ также конкретизирует случаи, когда лица не подлежат направлению на медицинский осмотр для определения пригодности к службе. Определены условия направления на военно-врачебную комиссию для тех, кто не проходил медицинский осмотр или у кого истек срок действия решения о пригодности.

Кроме того, обновлена процедура формирования направления на медосмотр в электронной форме через Единый государственный реестр. Уточнен и перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, содержащих трех и более детей до 18 лет.

Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, теперь для родителей трех и более детей, военнообязанный должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием родителей.

Один из таких документов:

свидетельство о браке с матерью/отцом детей;

решение суда о расторжении брака + место жительства детей;

решение органа опеки и попечительства относительно проживания детей;

письменный договор между родителями о проживании детей;

другое решение суда или документы об отсутствии другого родителя;

справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов (не позднее чем за 5 дней до подачи заявления).

Для тех, кто осуществляет постоянный уход: