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Электронное ВВК и новые условия отсрочек: Кабмин изменил правила мобилизации в Украине

Вторник 06 мая 2025 18:13
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Электронное ВВК и новые условия отсрочек: Кабмин изменил правила мобилизации в Украине Иллюстративное фото: Кабмин изменил правила мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров во вторник, 6 мая, внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отныне в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрено отображение информации о вручении повестки на бланке. Также обновлено положение о конечном сроке подачи документов для получения отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан.

Кроме этого уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации

Документ также конкретизирует случаи, когда лица не подлежат направлению на медицинский осмотр для определения пригодности к службе. Определены условия направления на военно-врачебную комиссию для тех, кто не проходил медицинский осмотр или у кого истек срок действия решения о пригодности.

Кроме того, обновлена процедура формирования направления на медосмотр в электронной форме через Единый государственный реестр. Уточнен и перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, содержащих трех и более детей до 18 лет.

Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, теперь для родителей трех и более детей, военнообязанный должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием родителей.

Один из таких документов:

  • свидетельство о браке с матерью/отцом детей;
  • решение суда о расторжении брака + место жительства детей;
  • решение органа опеки и попечительства относительно проживания детей;
  • письменный договор между родителями о проживании детей;
  • другое решение суда или документы об отсутствии другого родителя;
  • справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов (не позднее чем за 5 дней до подачи заявления).

Для тех, кто осуществляет постоянный уход:

  • акт об осуществлении ухода (приложение 8).
  • документы о получении компенсации (помощи, надбавки) за уход.

Мобилизация в Украине

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.

Кроме того, недавно стало известно, что часть студентов в Украине лишат отсрочки от мобилизации. Речь об учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет.

Также недавно Верховная Рада поддержала законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Он касается, в частности, руководителей ТЦК, председателей и членов ВВК, а также военных медиков.

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