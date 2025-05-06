Электронное ВВК и новые условия отсрочек: Кабмин изменил правила мобилизации в Украине
Кабинет министров во вторник, 6 мая, внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Отныне в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрено отображение информации о вручении повестки на бланке. Также обновлено положение о конечном сроке подачи документов для получения отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан.
Кроме этого уточнены положения относительно конечного срока предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации
Документ также конкретизирует случаи, когда лица не подлежат направлению на медицинский осмотр для определения пригодности к службе. Определены условия направления на военно-врачебную комиссию для тех, кто не проходил медицинский осмотр или у кого истек срок действия решения о пригодности.
Кроме того, обновлена процедура формирования направления на медосмотр в электронной форме через Единый государственный реестр. Уточнен и перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, содержащих трех и более детей до 18 лет.
Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, теперь для родителей трех и более детей, военнообязанный должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием родителей.
Один из таких документов:
- свидетельство о браке с матерью/отцом детей;
- решение суда о расторжении брака + место жительства детей;
- решение органа опеки и попечительства относительно проживания детей;
- письменный договор между родителями о проживании детей;
- другое решение суда или документы об отсутствии другого родителя;
- справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов (не позднее чем за 5 дней до подачи заявления).
Для тех, кто осуществляет постоянный уход:
- акт об осуществлении ухода (приложение 8).
- документы о получении компенсации (помощи, надбавки) за уход.
Мобилизация в Украине
Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.
Кроме того, недавно стало известно, что часть студентов в Украине лишат отсрочки от мобилизации. Речь об учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет.
Также недавно Верховная Рада поддержала законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Он касается, в частности, руководителей ТЦК, председателей и членов ВВК, а также военных медиков.
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