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Електронне посвідчення водія можна обмінювати за кордоном: куди звертатись

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Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 18:34
Електронне посвідчення водія можна обмінювати за кордоном: куди звертатись Фото: Електронне посвідчення водія можна обмінювати за кордоном (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Електронні водійські права можна обміняти за кордоном. Таку послугу можна отримати за умови наявності національного посвідчення водія, виданого в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Послугою обміну можна скористатися у випадках:

  • коли посвідчення протерміновується,
  • якщо водій змінює прізвище, ім’я тощо,
  • коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються.

Обмінювати електронне посвідчення водія можна в центрах ДП "Документ" за кордоном.

За даними міністерства, від початку 2023 року уже обміняно понад 21 тисячу посвідчень за кордоном.

"Нагадаємо, сучасне посвідчення водія, видане в Україні, є посвідченням європейського зразка і не існує вимоги обмінювати його на національні посвідчення інших країн", - додали в МВС.

Водійське посвідчення в Україні

В травні в інтерв'ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що водійські посвідчення в Україні будуть отримати за новою системою. Зміни будуть стосуватися як теоретичного, так і практичного іспиту.

В липні Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.

Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.

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