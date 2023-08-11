Електронне посвідчення водія можна обмінювати за кордоном: куди звертатись
Електронні водійські права можна обміняти за кордоном. Таку послугу можна отримати за умови наявності національного посвідчення водія, виданого в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
Послугою обміну можна скористатися у випадках:
- коли посвідчення протерміновується,
- якщо водій змінює прізвище, ім’я тощо,
- коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються.
Обмінювати електронне посвідчення водія можна в центрах ДП "Документ" за кордоном.
За даними міністерства, від початку 2023 року уже обміняно понад 21 тисячу посвідчень за кордоном.
"Нагадаємо, сучасне посвідчення водія, видане в Україні, є посвідченням європейського зразка і не існує вимоги обмінювати його на національні посвідчення інших країн", - додали в МВС.
Водійське посвідчення в Україні
В травні в інтерв'ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що водійські посвідчення в Україні будуть отримати за новою системою. Зміни будуть стосуватися як теоретичного, так і практичного іспиту.
В липні Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.
Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.
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