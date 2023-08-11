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Электронное водительское удостоверение можно обменивать за границей: куда обращаться

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Украина, Пятница 11 августа 2023 18:34
Электронное водительское удостоверение можно обменивать за границей: куда обращаться Фото: Электронное водительское удостоверение можно обменивать за рубежом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Электронные водительские права можно обменять за границей. Такую услугу можно получить при наличии национального водительского удостоверения, выданного в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Услуга обмена может быть использована в следующих случаях:

  • когда удостоверение просрочивается,
  • если водитель меняет фамилию, имя и т.п.,
  • когда пластиковый бланк затерся и надписи не читаются.

Обменивать электронное водительское удостоверение можно в центрах ГП "Документ" за рубежом.

По данным министерства, с начала 2023 года уже обменяно более 21 тысячи удостоверений за границей.

"Напомним, современное водительское удостоверение, выданное в Украине, является удостоверением европейского образца и не существует требования обменивать его на национальные удостоверения других стран", - добавили в МВД.

Водительское удостоверение в Украине

В мае в интервью министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал, что водительские удостоверения в Украине будут получить по новой системе. Изменения будут касаться как теоретического, так и практического экзамена.

В июле Верховная рада поддержала законопроект №7354, который позволит желающим получить водительское удостоверение в Украине самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Подробнее о том, что изменилось и какие штрафы определены на случай нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в Украине – читайте в материале.

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