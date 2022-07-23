ua ru
Сб, 23 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские солдаты "расформировали" БТГ россиян, воевавшую в Харьковской области

Новина українською →
Харьковская область, Суббота 23 июля 2022 20:40
Украинские солдаты "расформировали" БТГ россиян, воевавшую в Харьковской области Фото: украинские солдаты уничтожили БТГ россиян в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская батальонно тактическая группа, которая воевала в Харьковской области, больше не существует благодаря бойцам ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

"Прекратила свое существование БТГр 423 мотострелкового полка (в/ч 91701, Наро-Фоминск) 4 гвардейской танковой Кантемировской дивизии. 47 военнослужащих отказались принимать участие в боевых действиях, а большинство либо убиты, либо ранены", - рассказал Цимбалюк.

При этом он отметил, что из всей батальонной группы остались только 70 боеспособных солдат.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минцифра Дия
NEWS
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет