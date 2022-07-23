Украинские солдаты "расформировали" БТГ россиян, воевавшую в Харьковской области

Российская батальонно тактическая группа, которая воевала в Харьковской области, больше не существует благодаря бойцам ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

При этом он отметил, что из всей батальонной группы остались только 70 боеспособных солдат.

"Прекратила свое существование БТГр 423 мотострелкового полка (в/ч 91701, Наро-Фоминск) 4 гвардейской танковой Кантемировской дивизии. 47 военнослужащих отказались принимать участие в боевых действиях, а большинство либо убиты, либо ранены", - рассказал Цимбалюк.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.

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