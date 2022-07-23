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Українські солдати "розформували" БТГ росіян, що воювала в Харківській області

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Харківська область, Субота 23 липня 2022 20:40
Українські солдати "розформували" БТГ росіян, що воювала в Харківській області Фото: українські солдати знищили БТГ росіян у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська батальйонно тактична група, яка воювала в Харківській області, більше не існує завдяки бійцям ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.

"Припинила своє існування БТГр 423 мотострілецького полку (в/ч 91701, Наро-Фомінськ) 4 гвардійської танкової Кантемирівської дивізії. 47 військовослужбовців відмовилися брати участь у бойових діях, а більшість або вбиті, або поранені", - розповів Цимбалюк.

При цьому він зазначив, що з усієї батальйонної групи залишилися тільки 70 боєздатних солдатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу українські бійці знищили ще 240 окупантів. Всього Росія вже втратила у війні більше 39 тисяч своїх військових.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українська армія взяла під свій контроль два населених пункти Херсонської області, один з них - частково. ЗСУ розмістилися так, що окупанти опинилися в оточенні.

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