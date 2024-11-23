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Електронна трудова книжка: як перевірити дані про стаж роботи онлайн

Фото: українці можуть отримати витяг з трудової книжки онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати витяг з електронної трудової книжки онлайн. Процедура займає кілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

З 10 червня 2021 року в Україні діють електронні трудові книжки. Українці можу перевірити інформацію про страховий стаж, сформувавши витяг.

Як  сформувати витяг:

  • зайдіть на портал Пенсійного фонду України;
  • авторизуйтеся за допомогою електронного підпису або через банківську карту;
  • у розділі "Комунікації з ПФУ", виборіть "Запит на отримання електронних документів";
  • оберіть "Витяг з ЕТК";
  • введіть номер телефону (якщо потрібно) та погодьтеся та обробку персональних даних;
  • після відправки натисніть "ОК".

Перевірте статус у розділі "Мої звернення". Натисніть стрічку вниз для розгортання вкладки. Завантажте файл витягу та ознайомтеся з даними електронної трудової книжки.

 

Виплати безробітним

Розрахунок виплат безробітним в Україні здійснюється з урахуванням страхового стажу, підстав звільнення та розміру зарплати перед звільненням. Мінімальна сума виплат складає 2500 гривень для застрахованих осіб зі стажем понад сім місяців. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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