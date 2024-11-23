Електронна трудова книжка: як перевірити дані про стаж роботи онлайн

Виплати безробітним

Розрахунок виплат безробітним в Україні здійснюється з урахуванням страхового стажу, підстав звільнення та розміру зарплати перед звільненням. Мінімальна сума виплат складає 2500 гривень для застрахованих осіб зі стажем понад сім місяців. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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