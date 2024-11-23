Электронная трудовая книжка: как проверить данные о стаже работы онлайн

Выплаты безработным

Расчет выплат безработным в Украине производится с учетом страхового стажа, оснований увольнения и размера зарплаты перед увольнением. Минимальная сумма выплат составляет 2500 гривен для застрахованных лиц со стажем более семи месяцев. Подробнее об этом - в нашем материале.

РБК-Украина рассказывало, работники каких профессий зарабатывают больше всего. Речь идет не только об IT-специалистах.

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