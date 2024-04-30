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Електромобілі у лідерах: які машини з пробігом українці купують найчастіше

Фото: українці придбали 14 тисяч легкових автомобілів, що були у використанні (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Протягом першого кварталу поточного року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону легкових автомобілів з пробігом віком до 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшу частку в сегменті імпортованих автомобілів до 5 років зайняли електромобілі з часткою вторинного ринку в 40%. Друге місце посіли бензинові авто з показником у 39%, на третьому місці – дизельні машини, на частку яких припало 10%, а також гібридні варіанти та авто з ГБО з результатом у 7 та 4% відповідно.

За перші три місяці поточного року найбільший попит серед українців мали такі авто з пробігом віком до 5 років:

  • TESLA Model 3 – 898 од.;
  • TESLA Model Y – 870 од.;
  • HYUNDAI Kona - 453 од.;
  • NISSAN Rogue – 444 од.;
  • MAZDA CX5 – 443 од.;

Більшість найпопулярніших машин імпортувалися зі США у вигляді авто після страхових випадків, як правило, після ДТП. Також більшість електромобілів ввозиться з ринків Північної Європи – Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Повідомляється, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тисяч легкових автомобілів з пробігом. Отже авто у віці до 5 років становили чверть цієї кількості.

 

 

 

В Україні зростає попит на електромобілі

Раніше повідомлялося, що у березні українці придбали понад 4,4 тисячі електромобілів. Порівняно з березнем минулого року попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази. Зазначається, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів становила 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4337 штук, з яких нові припало 900 машин.

Раніше повідомлялося, що в лютому 2024 року українці придбали 3924 електромобілі. Порівняно з минулим лютим, попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази.

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