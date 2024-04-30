Електромобілі у лідерах: які машини з пробігом українці купують найчастіше

Зазначається, що найбільшу частку в сегменті імпортованих автомобілів до 5 років зайняли електромобілі з часткою вторинного ринку в 40%. Друге місце посіли бензинові авто з показником у 39%, на третьому місці – дизельні машини, на частку яких припало 10%, а також гібридні варіанти та авто з ГБО з результатом у 7 та 4% відповідно.

За перші три місяці поточного року найбільший попит серед українців мали такі авто з пробігом віком до 5 років:

TESLA Model 3 – 898 од.;

TESLA Model Y – 870 од.;

HYUNDAI Kona - 453 од.;

NISSAN Rogue – 444 од.;

MAZDA CX5 – 443 од.;

Більшість найпопулярніших машин імпортувалися зі США у вигляді авто після страхових випадків, як правило, після ДТП. Також більшість електромобілів ввозиться з ринків Північної Європи – Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Повідомляється, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тисяч легкових автомобілів з пробігом. Отже авто у віці до 5 років становили чверть цієї кількості.