Электромобили в лидерах: какие машины с пробегом украинцы покупают чаще всего

В течение первого квартала текущего года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшую долю в сегменте импортированных подержанных авто до 5 лет заняли электромобили с долей вторичного рынка в 40%. Второе место заняли бензиновые авто с показателем в 39%, на третьем месте – дизельные машины, на долю которых пришлось 10%, а также гибридные варианты и авто с ГБО с результатом в 7 и 4% соответственно.
За первые три месяца текущего года наибольшим спросом среди украинцев пользовались такие авто с пробегом в возрасте до 5 лет:
Большинство самых популярных машин импортировались из США в виде авто после страховых случаев, как правило, после ДТП. Также большая часть электромобилей ввозится с рынков Северной Европы – Норвегии, Швеции и Финляндии.
Сообщается, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.
Ранее сообщалось, что в марте украинцы приобрели более 4,4 тысячи электромобилей. В сравнении с мартом прошлого года спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза. Отмечается, что доля новых машин в регистрациях електромобилей составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 4337 штук, из которых на новые пришлось 900 машин.
Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года украинцы приобрели 3924 электромобиля. В сравнении с прошлым февралем, спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза.
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