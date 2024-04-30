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Электромобили в лидерах: какие машины с пробегом украинцы покупают чаще всего

Фото: украинцы приобрели 14 тысяч подержанных легковых автомобилей (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

В течение первого квартала текущего года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшую долю в сегменте импортированных подержанных авто до 5 лет заняли электромобили с долей вторичного рынка в 40%. Второе место заняли бензиновые авто с показателем в 39%, на третьем месте – дизельные машины, на долю которых пришлось 10%, а также гибридные варианты и авто с ГБО с результатом в 7 и 4% соответственно.

За первые три месяца текущего года наибольшим спросом среди украинцев пользовались такие авто с пробегом в возрасте до 5 лет:

  • TESLA Model 3 – 898 ед.;
  • TESLA Model Y – 870 ед.;
  • HYUNDAI Kona - 453 ед.;
  • NISSAN Rogue - 444 ед.;
  • MAZDA CX5 - 443 ед.;

Большинство самых популярных машин импортировались из США в виде авто после страховых случаев, как правило, после ДТП. Также большая часть электромобилей ввозится с рынков Северной Европы – Норвегии, Швеции и Финляндии.

Сообщается, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.

 

 

 

В Украине растет спрос на электромобили

Ранее сообщалось, что в марте украинцы приобрели более 4,4 тысячи электромобилей. В сравнении с мартом прошлого года спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза. Отмечается, что доля новых машин в регистрациях електромобилей составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 4337 штук, из которых на новые пришлось 900 машин.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года украинцы приобрели 3924 электромобиля. В сравнении с прошлым февралем, спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза.

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