Электросети ДТЭК смоделировали на 5 лет вперед: в развитие вложат до 24 млрд грн

Операторы систем распределения ДТЭК благодаря цифровым двойникам сетей разработали пятилетние планы развития в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Как отмечается, ДТЭК Сети применили виртуальную копию электросетей для создания пятилетних планов их развития в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Это позволило спрогнозировать работу энергооборудования в будущем", - говорится в сообщении.

Для чего создали виртуальные электросети

В компании рассказали, что такой подход позволяет смоделировать работу сетей на пять лет вперед, выявить потенциальные слабые места и сравнить разные сценарии их развития.

В частности, моделирование учитывает будущий рост потребления, подключение новых клиентов, возобновляемую и распределенную генерацию, а также состояние энергообъектов.

"Цифровое моделирование сети позволяет проверить эффективность будущих решений еще до начала их реализации. Мы можем оценить, как сеть будет работать после реконструкции или смены схемы питания, сравнить несколько сценариев и выбрать наиболее эффективный", - отметил операционный директор ДТЭК Сети Шарунас Кирлис.

Предусмотренные планами инвестиции в размере до 24 млрд грн будут направлены на строительство новых подстанций и электролиний, реконструкцию и модернизацию имеющихся энергообъектов, автоматизацию сетей и установку разумных счетчиков.