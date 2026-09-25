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Электросети ДТЭК смоделировали на 5 лет вперед: в развитие вложат до 24 млрд грн

17:58 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Электросети ДТЭК смоделировали на 5 лет вперед: в развитие вложат до 24 млрд грн Электросети ДТЭК получили цифровых двойников (фото: dtek.com)
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Операторы систем распределения ДТЭК благодаря цифровым двойникам сетей разработали пятилетние планы развития в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Как отмечается, ДТЭК Сети применили виртуальную копию электросетей для создания пятилетних планов их развития в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Это позволило спрогнозировать работу энергооборудования в будущем", - говорится в сообщении.

Для чего создали виртуальные электросети

В компании рассказали, что такой подход позволяет смоделировать работу сетей на пять лет вперед, выявить потенциальные слабые места и сравнить разные сценарии их развития.

В частности, моделирование учитывает будущий рост потребления, подключение новых клиентов, возобновляемую и распределенную генерацию, а также состояние энергообъектов.

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"Цифровое моделирование сети позволяет проверить эффективность будущих решений еще до начала их реализации. Мы можем оценить, как сеть будет работать после реконструкции или смены схемы питания, сравнить несколько сценариев и выбрать наиболее эффективный", - отметил операционный директор ДТЭК Сети Шарунас Кирлис.

Предусмотренные планами инвестиции в размере до 24 млрд грн будут направлены на строительство новых подстанций и электролиний, реконструкцию и модернизацию имеющихся энергообъектов, автоматизацию сетей и установку разумных счетчиков.

Напомним, в первом полугодии 2026 года ДТЭК Рината Ахметова восстановил 1,7 тысячи подстанций и других объектов распределения электроэнергии после атак.

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