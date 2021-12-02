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Не только электрокары: Tesla презентовала собственный квадроцикл

Автор: Сергей Пышкин

Компания Tesla представила электрический квадроцикл, получивший название "Cyberquad for Kids". Его цена составляет 1,9 тысячи долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

"Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим "Cyberquad for Kids", - пишет пресс-служба.

Tesla отмечает, что ее квадроцикл оборудован:

  • стальной рамой;
  • мягким сиденьем;
  • регулируемой подвеской;
  • задним дисковым тормозом;
  • светодиодными полосами.

Работает електроквадроцикл от литий-ионного аккумулятора. Максимальная скорость состовляет до 16 км/ч, а дальность хода - до 25 км.

Габариты транспорта:

  • 1193х660х685 мм;
  • 55 килограммов веса.

Также в квадроцикле, для безопасности детей, можно ограничить его скорость до 8 км/ч.

Полная зарядка аккумулятора занимает около 5 часов.

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