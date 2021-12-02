Не только электрокары: Tesla презентовала собственный квадроцикл

Компания Tesla представила электрический квадроцикл, получивший название "Cyberquad for Kids". Его цена составляет 1,9 тысячи долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
"Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим "Cyberquad for Kids", - пишет пресс-служба.
Tesla отмечает, что ее квадроцикл оборудован:
Работает електроквадроцикл от литий-ионного аккумулятора. Максимальная скорость состовляет до 16 км/ч, а дальность хода - до 25 км.
Габариты транспорта:
Также в квадроцикле, для безопасности детей, можно ограничить его скорость до 8 км/ч.
Полная зарядка аккумулятора занимает около 5 часов.