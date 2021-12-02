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Не тільки електрокари: Tesla презентувала власний квадроцикл

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Tesla представила електричний квадроцикл, який отримав назву "Cyberquad for Kids". Його ціна становить 1,9 тисячі доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

"Будьте готові до будь-яких пригод із повністю електричним "Cyberquad for Kids", - пише пресслужба.

Tesla відзначає, що її квадроцикл обладнаний:

  • сталевою рамою;
  • м’яким сидінням;
  • регульованою підвіскою;
  • заднім дисковим гальмом;
  • світлодіодними смугами.

Працює електроквадроцикл від літій-іонного акумулятора. Максимальна швидкість становить до 16 км/год, а дальність ходу - до 25 км.

Габарити транспорту:

  • 1193х660х685 мм;
  • 55 кілограмів ваги.

Також у квадроциклі, для безпеки дітей, можна обмежити його швидкість до 8 км/год.

Повне заряджання акумулятора займає близько 5 годин.

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TeslaИлон Маск