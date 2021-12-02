Не тільки електрокари: Tesla презентувала власний квадроцикл

Компанія Tesla представила електричний квадроцикл, який отримав назву "Cyberquad for Kids". Його ціна становить 1,9 тисячі доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
"Будьте готові до будь-яких пригод із повністю електричним "Cyberquad for Kids", - пише пресслужба.
Tesla відзначає, що її квадроцикл обладнаний:
Працює електроквадроцикл від літій-іонного акумулятора. Максимальна швидкість становить до 16 км/год, а дальність ходу - до 25 км.
Габарити транспорту:
Також у квадроциклі, для безпеки дітей, можна обмежити його швидкість до 8 км/год.
Повне заряджання акумулятора займає близько 5 годин.