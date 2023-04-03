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Електрики вистачає для покриття потреб населення та початку експорту, - експерт

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Понеділок 03 квітня 2023 18:00
Електрики вистачає для покриття потреб населення та початку експорту, - експерт Фото: електрики вистачає для покриття потреб населення та початку експорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Працюючих потужностей достатньо для забезпечення споживачів та експорту електрики для отримання коштів на відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра палива і енергетики, президента Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

За його словами, в Україні є потенціал для вводу нових генеруючих потужностей після ремонту та профілактичних робіт і їх введення в експлуатацію підвищить експортні можливості.

Він також деталізував алгоритм роботи єдиної енергетичної системи на прикладі взаємозв’язку погодних умов з експортом/імпортом.

"Наприклад, у нас рівень споживання падає шляхом температурних режимів, то ми можемо, будемо експортувати. Якщо навпаки, нам потребує цей обсяг електроенергії, а у них падає споживання, вони будуть нам експортувати, і так далі. Це закон, алгоритм роботи єдиної енергетичної системи", - пояснив Плачков.

Плачков також підкреслив, що у нас є всі передумови для з впевненого проходження літніх пікових навантажень, якщо не буде таких потужних ударів по об’єктам енергетики й інфраструктури.

Нагадаємо, раніше голова комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Верховної ради Андрій Герус заявив, що Україна повинна використати наявний профіцит електроенергії для її експорту в країни Європи, що буде вигідно для держави та покращення ситуації в енергетиці.

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