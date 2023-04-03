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Электричества хватает для покрытия потребностей населения и начала экспорта, - эксперт

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Понедельник 03 апреля 2023 18:00
Электричества хватает для покрытия потребностей населения и начала экспорта, - эксперт Фото: электричества достаточно для покрытия потребностей населения и начала экспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Работающих мощностей достаточно для обеспечения потребителей и экспорта электричества для получения средств на восстановление разрушенных энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра топлива и энергетики, президента Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

По его словам, в Украине есть потенциал для ввода новых генерирующих мощностей после ремонта и профилактических работ и их ввод в эксплуатацию повысит экспортные возможности.

Он также детализировал алгоритм работы единой энергетической системы на примере взаимосвязи погодных условий с экспортом/импортом.

"Например, у нас уровень потребления падает путем температурных режимов, то мы можем, будем экспортировать. Если наоборот, нам требуется этот объем электроэнергии, а у них падает потребление, они будут нам экспортировать, и так далее. Это закон, алгоритм работы единой энергетической системы", - объяснил Плачков.

Плачков также подчеркнул, что у нас есть все предпосылки для уверенного прохождения летних пиковых нагрузок, если не будет таких мощных ударов по объектам энергетики и инфраструктуры.

Напомним, ранее глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной рады Андрей Герус заявил, что Украина должна использовать имеющийся профицит электроэнергии для ее экспорта в страны Европы, что будет выгодно государству и улучшение ситуации в энергетике.

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Электроэнергия
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