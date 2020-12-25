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Электоральный рывок "Батькивщины" - свидетельство запроса на профессионализм, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Украинцы хотят видеть во главе власти специалистов с четким планом действий, успешным предыдущим опытом управления и надежной профессиональной командой.

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Об этом заявила политический эксперт Александра Решмедилова в эфире "Україна24".

"Мы видим по всем социологиях, что сегодня есть запрос на профессионализм кадров, которые не будут демонстрировать растерянность, колебаться в определенных моментах. А это возможно только когда за плечами есть определенные достижения и опыт", - считает Решмедилова.

Именно осознанием граждан, что справится с эпидемией и экономическим кризисом сегодня способен только компетентный лидер, эксперт объясняет рост уровня поддержки "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которое фиксируют последние опросы.

Напомним, согласно декабрьским социологическим исследованиям, самый высокий уровень доверия среди украинцев имеют четыре партии.

Исследование также показало, что за последнее время "Батькивщина" на треть увеличила поддержку.

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