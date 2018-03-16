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Интервью

Электоральные настроения свидетельствуют об утверждения лидерства Тимошенко, - эксперты

НовостиПолитика    16.03.2018 - 16:30
Фото: Юлия Тимошенко (rada.gov.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (rada.gov.ua)

Эксперты обсудили результаты последнего масштабного соцопроса группы "Рейтинг"

Электоральные настроения украинцев свидетельствуют об утверждении лидерских позиций Юлии Тимошенко и ее партии "Батькивщина". Об этом в пятницу, 16 марта, заявили украинские политологи на пресс-конференции, обсуждая результаты последнего масштабного соцопроса группы "Рейтинг", согласно которому Юлия Тимошенко существенно опережает Петра Порошенко (18,7% и 15,6% поддержки соответственно).

"Сейчас мы видим утверждение лидерских позиций Юлии Тимошенко в президентском рейтинге. Петр Порошенко на втором месте. Мы также видим большое количество кандидатов, которые имеют примерно одинаковые показатели", - отметил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, недовольство властью перерастает в то, что действующий президент Порошенко, в случае попадания во второй тур вместе с лидером "Батькивщины", выигрывает только в 4 областях.

"А остальные области выиграет Юлия Тимошенко, что является свидетельством неудовлетворенности властью", -  отметил он.

Со своей стороны эксперт Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко сказал, что благодаря этому масштабному исследованию (30 000 респондентов) имеем четкое представление о общественные настроения украинцев.

"С одной стороны, есть видение общественных настроений, приоритетов людей, надежд. С другой стороны, исследование дает ответ на вопрос, какие политические субъекты могли бы реализовать эти ожидания, потребности населения. И большая часть общества связывает эту реализацию именно с Юлией Тимошенко и ее политической силой", - сказал он.

Политолог также обратил внимание на то, что БПП и "Народный фронт" демонстрируют институциональную слабость власти.

"Кто может заменить их в законный электоральный способ? Здесь у нас четкий лидер - "Батькивщина". Ведь она имеет все признаки политической партии: парламентская фракция, яркий лидер, система местных ячеек, фракции в местных советах", - отметил эксперт Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика".

По мнению Константина Матвиенко, фактически другой системной партии, которая могла бы быть элементом двух- или трехпартийной системы в Украине, нет.

"Мы и социологическое исследование не видят другой такой системной партии. И "Народный фронт" и партия Ляшко и БПП – политические односезонки, что подтверждается выборами в ОТО", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что последние результаты местных выборов в ОТО фиксируют первое место партии "Батькивщина". И это при том, отметил Константин Матвиенко, что Порошенко имеет колоссальный медийный и административный ресурс.

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Теги: Тимошенко, Батькивщина
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