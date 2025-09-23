Елегантно і дорого: Марина Боржемська показала манікюр, який ніколи не виходить із моди

Українська фітнес-тренерка, телеведуча і зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська вкотре підтвердила свій витончений смак - цього разу завдяки елегантному манікюру.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Зірка продемонструвала класичний манікюр у насиченому червоному відтінку. Цей вибір не просто випадковість, а доказ того, що він завжди має стильний, жіночний і дорогий вигляд, незалежно від сезонів і трендів.
Червоний колір асоціюється з упевненістю, внутрішньою силою і високим статусом.
Ще з 1920-х років червоний лак для нігтів став символом розкоші завдяки Голлівуду та епосі старого кіно. І донині саме червоний вважається дорогим кольором, який надає вишуканості навіть найпростішому образу.
У випадку Марини Боржемської це ще й прояв гармонії - в її стилі переважають стримані кольори, спортивна естетика та елегантність, і саме червоний манікюр додає до всього образу яскравий, але влучний акцент.
Водночас він не має зухвалого вигляду або занадто "на показ" - все лаконічно і зі смаком.
Глибина кольору
Правильно підібраний відтінок червоного - від винного до класичного яскравого - має здатність виглядати насичено, глянцево і чисто. Це справляє враження доглянутості та статусу.
Контраст зі шкірою
Червоний красиво контрастує з різними тонами шкіри, підкреслюючи колір рук, надаючи їм візуальну свіжість і доглянутість.
Актуальність у будь-якому сезоні
Це універсальний колір, який підходить як для літа, так і для осені, зими або весни. Його не потрібно підлаштовувати під гардероб - червоний завжди працює як акцент.
Витонченість без надмірностей
Навіть без складного дизайну, каменів або нейл-арту червоний лак має продуманий вигляд. Саме тому його так люблять модні ікони - від Мерилін Монро до сучасних fashion-блогерок.
Щоб ваш червоний манікюр виглядав так само стильно, як у Марини:
Вас також може зацікавити