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Еле ноги унесли, в убежище сидим. Оккупанты не знают, как пережить натиск ВСУ, - перехват

Фото: россияне мечтают не о своей победе, а о том, чтобы выжить на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в шоке от натиска украинских войск. Они уже мечтают не о своей победе, а хотя бы о том, чтобы уцелеть и выжить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов СБУ.

"Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", - говорит один контрактник другому.

СБУ отмечает, что под огнем украинских защитников захватчики не могут ни отбиваться, ни строить свои укрепления. Когда они попытались это делать, их обнаружил украинский БПЛА, а затем накрыл огонь артиллерии.

"Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", - сказал оккупант.

Отмечается, что таким бегством заканчивается каждая попытка захватчиков.

"Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому", - добавил захватчик.

Напомним, россиянин в разговоре со своей девушкой признался, что испытывает стыд перед украинским народом.

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