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Ледве ноги забрали, в укритті сидимо. Окупанти не знають, як пережити натиск ЗСУ, - перехоплення

Фото: росіяни мріють не про свою перемогу, а про те, щоб вижити на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти шоковані натиском українських військ. Вони вже мріють не про свою перемогу, а хоча б про те, щоб вціліти і вижити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів СБУ.

"Чуєш: "Гради" ху*рят? Пі*дець у них контрбатарейна війна дика... Це цілий день така ху*ня. Це не передати. Як це пережити - не знаю. Взагалі не знаю... Як тільки вижити хоча б", - каже один контрактник іншому.

СБУ зазначає, що під вогнем українських захисників загарбники не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український БПЛА, а потім накрив вогонь артилерії.

"Пташка порахувала, як почали 152-ий накладати… Ми ледве ноги забрали, в укритті сидимо", - сказав окупант.

Зазначається, що такою втечею закінчується кожна спроба загарбників.

"Приходимо: як почали нас петушити з двох гармат! Як почали нас вогнем… Ми з*бували пішки звідти... Коротше, хвилин 40 нас просто там петушили жорстоко", - додав загарбник.

Нагадаємо, росіянин у розмові зі своєю дівчиною зізнався, що відчуває сором перед українським народом.

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Служба безпеки України