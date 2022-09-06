Ледве ноги забрали, в укритті сидимо. Окупанти не знають, як пережити натиск ЗСУ, - перехоплення

"Чуєш: "Гради" ху*рят? Пі*дець у них контрбатарейна війна дика... Це цілий день така ху*ня. Це не передати. Як це пережити - не знаю. Взагалі не знаю... Як тільки вижити хоча б", - каже один контрактник іншому.

СБУ зазначає, що під вогнем українських захисників загарбники не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український БПЛА, а потім накрив вогонь артилерії.

"Пташка порахувала, як почали 152-ий накладати… Ми ледве ноги забрали, в укритті сидимо", - сказав окупант.

Зазначається, що такою втечею закінчується кожна спроба загарбників.

"Приходимо: як почали нас петушити з двох гармат! Як почали нас вогнем… Ми з*бували пішки звідти... Коротше, хвилин 40 нас просто там петушили жорстоко", - додав загарбник.