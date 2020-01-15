Ельченко рассказал о предстоящем визите Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки готовится, но пока нет конкретных дат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Украины в США Владимира Ельченко для "ТСН".

По словам дипломата, украинская сторона готовит продуктивную встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, но конкретные даты визита в США пока не определены. Ельченко добавил, что визит Зеленского будет включать не только переговоры с Трампом.

"О сроках речь не идет. У нас видение такое, что этот визит должен быть не просто ради галочки или какой-то часовой встречи в Белом доме. Этот визит должен как минимум привести к подписанию каких-то важных документов. Ряд их сейчас готовится. И во-вторых, он должен включать в себя не только визит в Вашингтон, а и в некоторые другие города и регионы США", - пояснил он.

Так, планируется, что украинский президент посетит генеральное консульство Украины в Техасе, открытие которого планируется в этом году.

"В первую очередь, я знаю, у нас есть большой интерес в посещении Калифорнии, и плюс в этом году у нас в планах открытия нового генерального консульства Украины в Техасе, в городе Хьюстон. И нам все это надо собрать воедино, и ,возможно, нам удастся организовать визит именно из таких трех составляющих", - рассказал Ельченко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готовит полноценный визит Зеленского в Вашингтон. Кулеба добавил, что Трамп пригласил украинского лидера в США после победы на выборах.