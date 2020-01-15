Єльченко розповів про майбутній візит Зеленського до США

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки готується, але наразі немає конкретних дат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла України в США Володимира Єльченка для "ТСН".

За словами дипломата, українська сторона готує продуктивну зустріч Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом, але конкретні дати візиту до США поки не визначені. Єльченко додав, що візит Зеленського включатиме не лише переговори з Трампом.

"Про терміни не йдеться. У нас бачення таке, що цей візит має бути не заради просто галочки чи якоїсь годинної зустрічі у Білому домі. Цей візит має щонайменше призвести до підписання якихось важливих документів. Низка їх нині готується. І по-друге, він має включати в себе не тільки візит до Вашингтону, а й деяких інших міст та регіонів США", - пояснив він.

Так, планується, що український президент відвідає генеральне консульство України в Техасі, відкриття якого планується цього року.

"В першу чергу, я знаю, у нас є великий інтерес у відвіданні Каліфорнії, і плюс цього року у нас в планах відкриття нового генерального консульства України у Техасі, у місті Х’юстон. І нам все це треба зібрати докупи, і ,можливо, нам вдасться організувати візит саме з таких трьох складових", - розповів Єльченко.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляв, що Київ готує повноцінний візит Зеленського до Вашингтону. Кулеба додав, що Трамп запросив українського лідера до США після перемоги на виборах.