Ельченко назвал приоритет сотрудничества Пентагона с Украиной

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Министерство обороны США в своем сотрудничестве с Украиной определило приоритетом усиление украинского флота. Об этом посол заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такой приоритет был определен во время двусторонних консультаций между Министерством обороны Украины и Пентагоном.

"Есть такой термин, как "москитний флот", то есть скоростные катера, которых очень не хватает нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях", - сказал Ельченко.

Он напомнил, что в прошлом году Украине было передано три скоростных катера типа Island.

"В этом году предполагается передача еще трех катеров. Следовательно, значительная часть этих средств пойдет как раз на их переоснащение и установки там современного оружия и средств связи", - заявил посол.

Ранее сообщалось, что Ельченко заявил, что США может выделить Украине более миллиарда долларов помощи. 250 млн долларов уже выделено, еще 50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн - остатки предыдущих лет.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп на праздновании Нового года призвал лидеров Германии и Франции, а также НАТО больше помогать Украине.