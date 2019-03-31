Экзит-пол обнародовали каналы 112 и NewsOne

Каналы 112 и NewsOne обнародовали данные "Всеукраинского экзит-пола" на 18:00, согласно которым в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всех голосов набрали Владимир Зеленский (30,7%) и Петр Порошенко (18,6%). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На третьем месте Юлия Тимошенко (13,9%). Далее идут Юрий Бойко (10,3%), Анатолий Гриценко (7,3%).

Опрос избирателей на выходе с избирательных участков проведет австрийский Институт социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг". Опрошены около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках Украины.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Согласно закону о выборах президента, если в первом туре ни один из кандидатов, Центральная избирательная комиссия назначит второй тур через три недели - на 21 апреля 2019 года.

Отметим, на внеочередных выборах президента, которые состоялись 25 мая 2014 года, уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,7% голосов. При этом данные экзит-полов показали, что за него проголосовали 55,7% избирателей.