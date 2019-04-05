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Экзамены на водительские права начнут фиксировать на видео


Экзаменационные авто при сдаче на права оборудуют видеокамерами

Кабинет министров Украины одобрил видеофиксацию практических экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия.

В частности, он отметил, что правительство вводит видеофиксацию процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления автомобилем.

"Во время сдачи практического экзамена действия ученика и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто", - добавил Кликлий.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ужесточили контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД до начала занятий на курсах. Данные меры направлены на предотвращения выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

Отметим, на прошлой неделе в правилах дорожного движения (ПДД) закрепили право подтверждать наличие страхового полиса (автогражданки) с экрана гаджета.

 

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