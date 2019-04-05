Іспити на водійські права почнуть фіксувати на відео

Кабінет міністрів України схвалив відеофіксацію практичних іспитів для отримання водійських прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія.

Зокрема, він зазначив, що уряд вводить відеофіксацію процесів складання іспитів із знань правил дорожнього руху і навичок керування автомобілем.

"Під час складання практичного іспиту дії учня і екзаменатора будуть фіксуватися за допомогою обладнання, яке буде встановлюватися в кожному екзаменаційному авто", - додав Кликлий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні посилили контроль над видачею водійських прав. Зокрема, посилено вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС до початку занять на курсах. Дані заходи спрямовані на запобігання видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

Відзначимо, минулого тижня у правилах дорожнього руху (ПДР) закріпили право підтверджувати наявність страхового поліса (автоцивілки) з екрану гаджета.