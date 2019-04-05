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Іспити на водійські права почнуть фіксувати на відео


Екзаменаційні авто при складанні іспитів на права обладнають відеокамерами

Кабінет міністрів України схвалив відеофіксацію практичних іспитів для отримання водійських прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія.

Зокрема, він зазначив, що уряд вводить відеофіксацію процесів складання іспитів із знань правил дорожнього руху і навичок керування автомобілем.

"Під час складання практичного іспиту дії учня і екзаменатора будуть фіксуватися за допомогою обладнання, яке буде встановлюватися в кожному екзаменаційному авто", - додав Кликлий.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні посилили контроль над видачею водійських прав. Зокрема, посилено вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС до початку занять на курсах. Дані заходи спрямовані на запобігання видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

Відзначимо, минулого тижня у правилах дорожнього руху (ПДР) закріпили право підтверджувати наявність страхового поліса (автоцивілки) з екрану гаджета.

 

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