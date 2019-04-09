ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іспити у Польщі проведуть попри страйк учителів

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 22:45
Іспити у Польщі проведуть попри страйк учителів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Якщо вчителі не відмовляться від страйку, іспити проведуть органи самоврядування

Міністр національної освіти Польщі Анна Залєвська запевнила, що уряд і органи самоврядування готові провести гімназійний екзамен, попри масовий страйк вчителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

За словами міністра, вже декілька тисяч осіб заявили, що під час іспитів хочуть замінити протестувальників.

Залєвська наголосила, що уряд готовий до перемовин із представниками Профспілки польських учителів та Форуму профспілок і запросила їх підписати угоду, як це зробила раніше освітня профспілка "Солідарність".

Якщо цього не станеться, то органи самоврядування мають бути готовими до проведення гімназійних екзаменів, що почнуться завтра. Підготовка, попри страйк учителів, має тривати нині до півночі.

Міністр національної освіти запевнила, що навіть якщо сьогодні не вдасться домовитися уряду та профспілчанам, екзамени відбудуться.

Вчора призупинити свій протест, щоб провести шкільні іспити, закликав страйкуючих учителів президент Польщі Анджей Дуда. Під час свого візиту до Любуського воєводства польський лідер наголосив на важливості цих екзаменів.

РБК-Україна писало, що у багатьох школах Польщі з 8 квітня почався безстроковий страйк учителів. Участь у страйку беруть близько 50% учителів країни.

Страйк оголосили у зв'язку з невиконанням вимоги про підвищення базової заробітної плати вчителів, працівників освіти, інших педагогічних працівників з 1 січня 2019 року на 1000 злотих. 

У Польщі 80% вчителів заявили про безстроковий страйк з понеділка У Польщі українця звинуватили у вбивстві
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Польшастрайк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся