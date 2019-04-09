Іспити у Польщі проведуть попри страйк учителів

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Якщо вчителі не відмовляться від страйку, іспити проведуть органи самоврядування

Міністр національної освіти Польщі Анна Залєвська запевнила, що уряд і органи самоврядування готові провести гімназійний екзамен, попри масовий страйк вчителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами міністра, вже декілька тисяч осіб заявили, що під час іспитів хочуть замінити протестувальників.

Залєвська наголосила, що уряд готовий до перемовин із представниками Профспілки польських учителів та Форуму профспілок і запросила їх підписати угоду, як це зробила раніше освітня профспілка "Солідарність".

Якщо цього не станеться, то органи самоврядування мають бути готовими до проведення гімназійних екзаменів, що почнуться завтра. Підготовка, попри страйк учителів, має тривати нині до півночі.

Міністр національної освіти запевнила, що навіть якщо сьогодні не вдасться домовитися уряду та профспілчанам, екзамени відбудуться.

Вчора призупинити свій протест, щоб провести шкільні іспити, закликав страйкуючих учителів президент Польщі Анджей Дуда. Під час свого візиту до Любуського воєводства польський лідер наголосив на важливості цих екзаменів.

РБК-Україна писало, що у багатьох школах Польщі з 8 квітня почався безстроковий страйк учителів. Участь у страйку беруть близько 50% учителів країни.

Страйк оголосили у зв'язку з невиконанням вимоги про підвищення базової заробітної плати вчителів, працівників освіти, інших педагогічних працівників з 1 січня 2019 року на 1000 злотих.