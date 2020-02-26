Экватор обсервации: в Новых Санжарах не зафиксировано повышение температуры

У эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах не зафиксировано повышение температуры. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что эвакуированным из Китая гражданам осталось находиться в санатории в Новых Санжарах еще 7 дней.

"В обсервации у нас сегодня экватор. Утренний медицинский осмотр не зафиксировал повышение температуры", - заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Новых Санжарах завершили отбор проб на коронавирус у всех людей, помещенных на обсервацию, включая медицинский и обслуживающий персонал.

До этого министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что оснований для того, чтобы продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет.

Также РБК-Украина писало, что самолет и автобусы, которыми украинцев и иностранцев доставили из китайского города Ухань, продезинфицировали. В МВД отмечали, что все автобусы "прошли тройную экспозицию" после использования.