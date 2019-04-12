В Еквадорі затримали близького соратника Ассанжа

Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Ассанжа і його соратників звинувачують у втручанні в справи Еквадору та інших держав

В Еквадорі затримали близького соратника Джуліана Ассанжа, одного з активістів Wikileaks. Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни Марія Паула Рома, передає РБК-Україна з посиланням на видання El Universo.

Міністр повідомила, що активіст, за попередніми даними, є вихідцем з Нідерландів, він був затриманий в аеропорту Кіто при спробі вилетіти з Еквадору в Японію.

За даними еквадорських правоохоронців, затриманий підтримував тісні зв'язки з Рікардо Патінью, який раніше був міністром закордонних справ країни, і разом з екс-чиновником кілька разів виїжджав до Перу, Іспанії та інших країн.

"Пан Ассанж через свою організацію Wikileaks втручався у внутрішні справи інших держав, у тому числі й Еквадору", - вважає глава МВС Еквадору.

Вона також прокоментувала інформацію, що з'явилася раніше, про перебування на території Еквадору російських хакерів, заявивши, що нових даних на цю тему у поліції немає, слідство триває.

"Це не та тема, до якої ми можемо дозволити собі ставитися легковажно. Йдеться про скоєння злочинів, і ми не дозволимо зробити з Еквадору центр міжнародного піратства", - заявила Рома.

Нагадаємо, 11 квітня засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні.Його затримали просто в посольстві Еквадору, який позбавив його притулку.