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В Эквадоре в результате беспорядков в тюрьмах погибло 68 человек

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Эквадор , Воскресенье 14 ноября 2021 01:50
В Эквадоре в результате беспорядков в тюрьмах погибло 68 человек Фото: в Эквадоре в результате беспорядков в тюрьмах погибло 68 человек (twitter.com/doyaksec)
Автор: Наталья Скороход

В тюрьмах Эквадора прошли новые столкновения между бандами заключенных. В результате 68 человек погибло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Насилие между заключенными началось в пятницу вечером в большом пенитенциарном центре Гуаякиля. Об этом сообщила начальник полиции Тання Варела.

По ее словам, в результате столкновений 68 человек погибло, еще 12 получили ранения.

"Я почти уверена, что в блоке № 2 больше нет заключенных, потому что полиция уже взяла их под свой контроль", - сказала она.

Она объяснила, что столкновения являются результатом территориального спора между преступными группировками внутри пенитенциарного учреждения.

"То, что произошло вчера было более жестоким образом, чем обычно. После предупреждения национальная полиция внедрила протоколы по сдерживанию насилия внутри пенитенциарного центра", - объяснила она.

На видео, транслируемых в сети, заключенные посреди ночи во внутреннем дворе тюрьмы били палками тела, после их подожгли. На другом видео заключенный просил о помощи - он говорил, что их заперли в блоке и хотят убить.

Напомним, что в сентябре в тюрьме эквадора произошла перестрелка. Тогда погибли более ста человек.

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