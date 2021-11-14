В Еквадорі в результаті заворушень у в'язницях загинуло 68 осіб

У в'язницях Еквадор пройшли нові зіткнення між бандами ув'язнених. В результаті 68 людей загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Насильство між ув'язненими почалося в п'ятницю ввечері у великому пенітенціарному центрі Гуаякіля. Про це повідомила начальник поліції Тання Варела.

За її словами, в результаті зіткнень 68 людей загинуло, ще 12 отримали поранення.

"Я майже впевнена, що в блоці № 2 більше немає ув'язнених, тому що поліція вже взяла їх під свій контроль", - сказала вона.

Вона пояснила, що сутички є результатом територіальної суперечки між злочинними угрупованнями всередині пенітенціарної установи.

"Те, що сталося вчора було більш жорстоким чином, ніж зазвичай. Після попередження Національна поліція впровадила протоколи щодо стримування насильства всередині пенітенціарного центру", - пояснила вона.

На відео, що транслюються в мережі, ув'язнені посеред ночі у внутрішньому дворі в'язниці били палицями тіла. На іншому відео ув'язнений просив про допомогу - він говорив, що їх замкнули в блоці і хочуть вбити.