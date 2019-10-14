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В Эквадоре протестующие достигли соглашения с властями

Новости » Общество    14.10.2019 - 08:01
В Эквадоре протестующие достигли соглашения с властями
Фото: протесты в Эквадоре (twitter.com/TIMPsu)

Власти Эквадора отменили указ об отмене субсидий, вызвавший протесты

Власти Эквадора приняли решение аннулировать указ об отмене субсидий на топливо, из-за которого начались массовые протесты по всей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание El Comercio.

"Правительство Эквадора разрабатывает новое постановление, который аннулирует указ 883", - говорится в сообщении.

В ответ протестующие согласились прекратить акции неповиновения.

"Обе стороны договорились о подготовке нового указа, отменяющего указ 883. С этим соглашением мобилизация протестующих заканчивается", - сообщил представителя ООН в Эквадоре Арно Пераль.

Отметим, протесты начались после того, как 1 октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Протесты, возникшие в ряде городов, переросли в беспорядки.

12 октября мэр столицы Хорхе Юнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо.

Напомним, ранее президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны городе Кито комендантский час из-за кровавых массовых протестов.

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